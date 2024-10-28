Еще 7 детских площадок обновили в Серпухове с начала года

В городском округе Серпухов по программе губернатора «Наше Подмосковье» открыли обновленные детские игровые площадки. Всего с начала года модернизировали семь таких игровых зон.

Благодаря программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Наше Подмосковье» в Серпухове обновили семь детских игровых площадок. Рабочие заметили там покрытие, установили новые современные игровые элементы.

С начала 2024 года в муниципалитете модернизировали семь таких площадок. Всего в городском округе выполнили работы на 28 игровых комплексах.

«Всегда приятно видеть детские улыбки. Поздравили ребят с этим событием праздничной программой — конкурсами, играми, выступлением творческих коллективов. Пусть детство остается в памяти, как лучшее время жизни», — сказал глава Серпухова Сергей Никитенко.

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