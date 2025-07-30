Еще 7 безопасных подходов к ж/д станциям обустроили в Подмосковье с начала года

В Московской области продолжается реализация программы по снижению аварийности на железной дороге. С начала года в регионе оборудовали семь безопасных подходов к станциям.

Работы провели возле платформы Привалово в Ступино, Тесна в Кашире, Наро-Фоминская и Латышская в Наро-Фоминском округе, Трудовая в Дмитровском округе, Власово в Талдомском районе. Кроме того, новый путь проложили к пешеходному переходу между станциями Ухтомская и Люберцы-1.

«В этом году в Подмосковье продолжили реализовывать мероприятия, направленные на повышение безопасности жителей на объектах ж/д инфраструктуры. Так, с начала года обустроили семь подходов общей протяженностью 750 метров. Благодаря чему подход к станциям и переходам стал безопаснее и комфортнее для более 15 тысяч жителей близлежащих населенных пунктов», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Кроме этого, в рамках программы снижения травматизма в регионе возводят и модернизируют надземные и наземные пешеходные переходы, устраняют несанкционированные пути через железнодорожую дорогу, а также проводят регулярные профилактические рейды.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья напоминает о необходимости соблюдать правила безопасности: пересекать рельсы только в разрешенных местах на зеленый сигнал светофора, снимать капюшоны и наушники вблизи железной дороги и не отвлекаться на телефон.