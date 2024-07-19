Еще 7 автомобильных дорог отремонтируют в Химках в этом году

Фото: Администрация Химки г.о.

Рабочие приступили к ремонту дорог на Пролетарской улице. Свыше восьми тысяч квадратных метров асфальтового покрытия приведут в порядок.

Специалисты уже удалили часть старого дорожного полотна и приступили к укладке нового асфальта. Финальным этапом работ будет нанесение разметки.

Еще семь автомобильных дорог протяженностью более 10 километров отремонтируют в Химках в этом году. Общая площадь проезжей части, которую предстоит привести в порядок, составит 93 тысячи квадратных метров.

Помимо этого, в Химках ежедневно устраняют ямы на дорогах. Всего в округе отремонтируют около 100 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

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