Еще 67 подъездов отремонтируют в Химках в сентябре

В сентябре в городском округе Химки приведут в порядок 67 входных групп в жилых домах. Специалисты покрасят стены, поменяют плитку и освещение, а также наладят инженерные системы.

Коммунальщики уже благоустроили 34 подъезда на территории Химок. Они привели в порядок козырьки, поручни на лестницах и стены, заменили входные двери и установили новые домофоны. Жители многоквартирных домов и муниципальные депутаты следят за продвижением работ. Всего в округе в этом году модернизируют 93 подъезда.

Программа ремонта подъездов в регионе стала одной из ключевых на еженедельном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с областным правительством и главами округов.

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