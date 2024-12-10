Еще 67 контейнерных площадок модернизируют в Солнечногорске в 2025 году

Еще 67 контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов планируют модернизировать в Солнечногорске в 2025 году. Половина адресов уже одобрена в региональном министерстве, а вторая — находится на согласовании.

В утвержденный план вошли площадки в административном центре Солнечногорска, а также в деревнях Алексеевское, Барское-Мелечкино, Бережки, Берсеневка, Глазово, Елизарово, Осипово, Парфеново, Пешки, Повадино, Радумля, Редино, Савельево, Талаево, Толстяково, Трусово, селе Алабушево, поселках Андреевка, Голубое и Менделеево.

«Благодаря поддержке правительства Московской области мы наметили в следующем году модернизировать большое количество контейнерных площадок в округе. Работу будем вести в два этапа: на первом усовершенствуем 33 объекта, куда добавочно поставим 76 серых контейнеров и 8 бункеров, и еще 34 — на втором. Это повысит вместимость площадок и качество услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами», — рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Список был составлен на основании обращений граждан и проверок состояния объектов. На модернизацию контейнерных площадок выделяется субсидия из бюджета Московской области.

В 2024 году в Солнечногорске расширили, оснастили дополнительными навесами и баками восемь контейнерных площадок в поселках Голубое и Андреевка. Кроме того, по просьбам жителей три площадки демонтировали, а еще три перенесли из-за постоянных несанкционированных навалов мусора, что создавало неудобства для людей, а местами даже мешало проезду.

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