Еще 66 тысяч детей прошли скрининг на генетические заболевания в Подмосковье

Все новорожденные в Подмосковье проходят неонатальный скрининг. Исследование позволяет выявить 36 генетических заболеваний. За год его прошли более 66 тысяч детей.

Неонатальный скрининг позволяет выявить у ребенка врожденный гипотиреоз, первичный иммунодефицит, спинальную мышечную атрофию и другие патологии.

«Неонатальный скрининг позволяет специалистам своевременно начать диспансерное наблюдение и необходимое лечение. В прошлом году такое исследование в Московской области прошли более 66 тыс. новорожденных, из них у 103 выявлены заболевания», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Исследование проводят в первые дни жизни ребенка путем забора крови из пятки. При выявлении отклонений с родителями связывает специалист, чтобы объяснить дальнейшие действия.

Узнать больше о системе родовспоможения в Подмосковье можно на тематическом интернет-портале, а также по телефону единого кол-центра 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00.