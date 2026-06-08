Еще 66 магазинов проверили в Подмосковье на соблюдение правил продажи алкоголя

Более 60 алкомаркетов проверили в Подмосковье за неделю. В ходе рейдов выявили 10 нарушений.

Как сообщили в областном Минсельхозе, инспекторы посетили 66 торговых точек. Там выявили 10 нарушений, включая продажу алкоголя в нестационарных объектах, во дворах многоквартирных домов и вблизи социальной инфраструктуры.

В Подмосковье действует правило, по которому продажа спиртного возможно только в удалении от 100 метро от образовательных учреждений и от 15 до 70 — от медорганизаций. Также реализовывать алкоголь нельзя во дворах многоквартирных домов, кроме случаев, когда магазин находится во встроенном помещении или его вход со стороны улицы.

Ранее в Химках жители пожаловались на бар на Аптечной улице. Инспекторы выявили там нарушения еще в апреле и приостановили действие лицензии. Несмотря на это, крепкий алкоголь вновь появился на витрине. Сотрудники полиции изъясли из оборота 157 бутылок спиртного.

«Работа ведется на постоянной основе: помимо контрольных мероприятий, специалисты проводят профилактические визиты и консультируют предпринимателей, чтобы предупредить нарушения. По выявленным фактам составляются административные протоколы, материалы направляются в судебные инстанции», — напомнили в министерстве.