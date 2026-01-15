Еще 65 тысяч заявок на компенсацию за домашний телефон подали в Подмосковье

Ветераны и инвалиды в Подмосковье могут получить компенсацию по оплате за работу стационарного телефона. В 2025 году на меру поддержки подать более 65 тысяч онлайн-заявлений.

Как сообщили в региональном Мингосуправления, получить ежемесячную компенсацию за стационарный телефон могут ветераны труда и военной службы пенсионного возраста, а также инвалиды, награжденные медалью «За оборону Москвы» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Услуга доступна в разделе регионального портала «Поддержка» — «Другое». Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить форму. При этом человек должен быть зарегистрирован в Подмосковье и иметь на руках договор на предоставление абонентского номера.

Оформить или продлить компенсацию также можно в мобильном приложении «Добродел».