Еще 65 тысяч больничных закрыли на телемедицинских консультациях Подмосковья

В Московской области врачи закрыли более 65 тысяч больничных листов за первую неделю ноября через телемедицинские консультации. Это стало возможным благодаря цифровизации здравоохранения — жители могут обратиться к врачу удаленно, без посещения поликлиники. Об этом сообщили в Минздраве Московской области.

«Дистанционное закрытие больничных — это самая востребованная услуга у наших жителей, на нее приходится 75% от всех обращений по телемедицине. Такие онлайн-приемы позволяют сэкономить время на походе в поликлинику, особенно для тех, кто уже выздоровел и готов вернуться в рабочий ритм», — подчеркнул исполняющий обязанности министра здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Всего с начала года в Подмосковье провели 1,3 миллиона телемедицинских консультаций, включая закрытие больничных, продление льготных рецептов, консультации по лечению и результатам анализов. Напомним, записаться на консультацию можно на портале «Здравоохранение», по телефону горячей линии 122 или через лечащего врача.