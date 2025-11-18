Еще 649 работ по техобслуживанию систем водообеспечения провели в Подмосковье

Стабильность систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье обеспечивается ежедневными ремонтными мероприятиями Мособлводоканала. За прошедшую неделю специалисты организации провели 649 работ по техобслуживанию.

За период рабочие устранили 251 засор на сетях канализации и выполнили 205 плановых обследований.

Еще 50 мероприятий провели на трубопроводах холодного водоснабжения, включая колодцы, и 20 — на канализационных насосных станциях и водозаборных узлах.

«В этом году в рамках подготовки к зиме все 56 округов провели профилактические работы на 2,5 тысячи объектах водоснабжения и водоотведения. Промыто более 800 резервуаров чистой воды, заменено свыше 1,7 тысячи единиц запорной арматуры и более 300 частотных преобразователей. С муниципалитетами в зоне риска проводим дополнительную работу с еженедельным разбором и контрольными точками», — подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев

На неделе завершили очистку грабельных помещений и насосов на канализационных станциях в Павловском Посаде и Электрогорске. В поселке санатория Озеро Белое провели замену болтов на фланцевом соединении и участка сети протяженностью в шесть метров. Там же были установлены два фланца и две муфты.

На очистных сооружениях в Шатуре заменили ремни, масло, фильтры, в также промыли дренажный приямок, в Рошали — прочистили камеры смешения. В селе Дмитровский погост на канализационной станции привели в порядок нанос и заменили задвижки.

В МинЖКХ региона добавили, что это лишь малая часть от общего числа выполненных работ.