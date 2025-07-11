Еще 6,4 тысячи детей отдохнут в пришкольных лагерях в Подмосковье

Свыше 6,4 тысячи детей проведут каникулы в пришкольных лагерях в Подмосковье в ходе второй и третьей смены. Для них подготовили воспитательные программы и патриотические акции.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, вторая смена пройдет с 14 июля по 11 августа в 85 учреждениях. В ней поучаствуют 4,4 тысячи школьников. Третья продлится с 28 июля по 25 августа — в это время более двух тысяч ребят будут посещать 39 лагерей.

«Для учащихся подготовлены профильные смены, воспитательные программы и творческие проекты. Дети смогут развивать свои таланты, участвовать в спортивных мероприятиях, экологических и патриотических акциях, попробуют себя в театральных, лингвистических, медиа- и IT-направлениях», — рассказали в ведомстве.

На базе учреждений допобразования откроют технические и практико-ориентированные программы. Кроме того, отдельные смены организуют для ребят с особыми образовательными потребностями.

В министерстве отметили, что все программы направлены на развитие личностного потенциала и предусмотрены для разных интересов и потребностей детей.