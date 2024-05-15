Еще 620 тысяч деревьев высадят в лесах Подмосковья в этом году | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 16:15 Еще 620 тысяч деревьев высадят в лесах Подмосковья в этом году Пресс-служба Комлесхоза МО

Читать 360 в

Новый лес высадят в этом году на 120 гектарах в Подмосковье. Это около 620 тысяч саженцев сосны, ели и дуба.

«В этом году на май запланировано к подготовке более 112 гектаров почвы и еще более 10 гектаров планируем на сентябрь. В итоге — на более чем 120 гектарах появятся новые леса», — рассказал председатель Комлесхоза Московской области Евгений Агулов.

Реклама

Искусственное лесовосстановление проводится там, где нет возможности вырастить лес естественным способом или на участках, где по каким-то причинам погибли деревья.

В 2024 году планируется посадить более 220 тысяч елей, почти 400 тысяч сосен и 1,5 тысячи дубов. С работой помогут подрядчики, сотрудники «Центрлесхоза», экоактивисты и волонтеры.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».