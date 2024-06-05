Еще 620 контейнеров для смешанных отходов установили в Подмосковье

Первые контейнеры для смешанных отходов, произведенные на заводе «ЭкоПласт» группы «ЭкоЛайн», появились на контейнерных площадках Воскресенского и Алексинского кластера. Их обслуживают региональные операторы компании «ЭкоЛайн-Воскресенск» и «ЭкоПромСервис».

Всего установили 629 контейнеров по области, причем первый объект появился в городе Егорьевске. Кроме того, в городском округе Раменский установили 128 контейнеров, в Люберцах — 113, в Воскресенске — 101, в Солнечногорске — 90, в Егорьевске — 89, в Жуковском — 78, а в Клину — 30 емкостей.

Каждый контейнер спроектирован на основе многолетнего опыта региональных операторов группы «ЭкоЛайн», чтобы наилучшим образом соответствовать потребностям жителей городов, коммунальных служб и операторов сбора отходов. Все емкости прошли тщательные испытания в лаборатории с имитацией интенсивной эксплуатации.

Изготовленные из высококачественного пластика с долей вторичной гранулы, контейнеры объемом 1.1 кубометра сочетают в себе оптимальное соотношение первичного и вторичного материала, обеспечивая прочность и долговечность.

Они оборудованы крепкими крышками для защиты содержимого, укрепленными колесами и ручками для удобной транспортировки к мусоровозу. Контейнеры и паллеты выпускаются под брендом «ЭкоЛайн».

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