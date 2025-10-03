Еще 62 семьи переехали из аварийного дома в новые квартиры в Лыткарине

На улице Набережной в Лыткарине снесли дом № 6, построенный в 1962 году как временное жилье. В 2021 году здание признали аварийным.

Теперь жильцы этого дома обустроились в современном жилом комплексе «Высокий берег», куда их переселили в августе. Среди новоселов — Наталья Чернобривец. Она провела в старом доме многие годы и теперь с удовольствием обустраивает просторную квартиру.

«Здесь очень уютно, тепло, не страшно», — поделилась Чернобривец.

По ее словам, разница заметна во всем.

«По метражу здесь больше квартира, потому что там было 54 квадратных метра, здесь 78. Комнаты большие, например, вот эта комната у нас, по-моему, 21 квадрат, потом 19 и 16, большой коридор, кухня, все прекрасно», — рассказала она.

Если раньше квартиры едва достигали 27–28 квадратных метров, то теперь жилье начинается от 36. Всего ключи от новых квартир получили 62 семьи.

Перемены коснулись не только качества жилья. Новостройку окружает удобная социальная инфраструктура.

«В настоящий момент уже рядом с домом, в шаговой доступности находятся две школы, несколько детских садиков, расположена городская поликлиника, также есть музыкальная школа и гуманитарный колледж», — пояснил заместитель главы городского округа Лыткарино Владимир Трещинкин.

На придомовой территории уже появились детские и спортивные площадки, зоны отдыха, но благоустройство продолжается.