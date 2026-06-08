Еще 612 соцработников получили компенсацию за аренду жилья в Подмосковье

День социального работника ежегодно отмечают в России 8 июня. В Московской области напомнили о мерах поддержки специалистов социальной сферы и результатах программ, направленных на привлечение новых кадров в отрасль.

Как сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, одной из наиболее востребованных мер остается компенсация расходов на аренду жилья, которую можно оформить на сайте госуслуг.

«Сегодня такую поддержку получают 612 социальных работников», — пояснил он.

Особое внимание в Подмосковье уделяют привлечению молодых специалистов.

«Выпускники образовательных организаций, которые впервые пришли на работу в учреждения социального обслуживания, получают единовременную выплату. Эта мера заработала с 2024 года, ее получили 33 молодых сотрудника», — отметил Игорь Брынцалов.

Еще одним инструментом пополнения кадрового состава стал проект «Приведи друга». Его участники могут рекомендовать знакомых на вакансии по наиболее востребованным направлениям. Если приглашенный кандидат успешно проходит испытательный срок, сотруднику, который его рекомендовал, выплачивается вознаграждение.

Благодаря этой инициативе в систему социального обслуживания Московской области удалось привлечь 145 работников, причем 14 из них трудоустроились уже в текущем году.