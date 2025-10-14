Еще 610 тысяч жителей Подмосковья прошли репродуктивную диспансеризацию

Жителям Московской области доступна проверка репродуктивного здоровья. Исследования прошли уже 610 тысяч человек.

Диспансеризация позволяет комплексно оценить состояние репродуктивной системы.

Женщинам предлагают посетить консультацию акушера-гинеколога, пройти ультразвуковое исследование органов малого таза и молочных желез, а также сдать цитологию.

Мужчины могут посетить уролога, а при наличии показаний — пройти расширенную диагностику.

«Проверять репродуктивное здоровье особенно важно перед планированием беременности. Сделать это можно бесплатно, по полису ОМС», — уточнила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Пройти обследование могут все жители Подмосковья в возрасте от 18 до 49 лет, обратившись в поликлинику по месту прикрепления.

При себе необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

Запись доступна в разделе «Здоровье» на региональном портале государственных услуг, по телефону 122, с помощью инфомата в медицинском учреждении или через специальный чат-бот в Telegram.