Еще 600 жителей аварийных домов переселят в новостройки в Шатуре

Еще два многоквартирных дома построят в Шатуре. В них из аварийного жилья переедут более 600 человек. Завершить работы планируют в четвертом квартале 2026 года.

Как сообщили в региональном стройнадзоре, работы ведут в соответствии с графиком и требованиями проекта.

«Для округа это один из ключевых социальных проектов — он позволит расселить аварийный жилфонд и сократить очередь на переселение», — отмтеили в вдеомстве.

Первый корпус рассчитан на 114 квартир. Сейчас там обустраивают фасадную систему, а общая готовность достигла 42%. Во втором доме создадут 159 квартир. Он уже готов на 28%.

Всего за последние два года в Шатупе построили четыре дома для переселенцев из аварийного жилья. Работы провели по нацпроекту.