Еще 600 заявок на согласование проектов организации движения подали в Подмосковье

С начала года более 600 обращений зафиксировано на региональном портале за услугой по согласованию проектов организации движения на автомобильных дорогах, сообщили в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга «Согласование проектов организации дорожного движения на региональных дорогах» предоставляется бесплатно и позволяет согласовать проекты организации дорожного движения на автодорогах регионального или межмуниципального значения.

Также доступна предварительная проверка проекта. Чтобы воспользоваться этой функцией, нужно выбрать в карточке услуги «Предварительная проверка на типовые ошибки при подаче заявления» и заполнить форму. После подтверждения контактных данных, кадастрового номера участка и данных о местоположении дороги, можно отправить документы на предпроверку. Ведомство рассмотрит заявку за два рабочих дня и предоставит рекомендации по корректировке.