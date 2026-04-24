Еще 600 заявлений на аттестацию медработников подали в Подмосковье

Медицинские работники в Подмосковье могут онлайн подать заявку на аттестацию. С начала года это сделали более 600 раз.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, подать заявку могут специалисты с профильным образованием, которые работают в системе здравоохранения региона. При этом можно получить вторую, первую или высшую квалификационную категорию.

«На присвоение более высокой квалификации можно претендовать через два года после получения предыдущей», — отметили в ведомстве.

Услуга доступна в разделе регионального портала «Документы» — «Другое». Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить форму и приложить документы. После этого специалисту предстоит пройти очный тестовый контроль знаний и собеседование.