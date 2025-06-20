Еще 600 водителей оштрафовали за неправильную парковку во дворах Подмосковья

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

С начала июня в Подмосковье привлекли к ответственности 600 водителей, которые нарушили правила парковки во дворах. Общая сумма штрафов превысила 2,7 миллиона рублей.

Часть нарушений зафиксировали по обращениям жителей через приложение «Народный инспектор». Некоторых помогли выявить камеры «Безопасного региона», рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Так, свыше 270 машин были припаркованы около мусорных площадок, еще 320 — на газонах и четыре — на детских площадках.

«С целью фиксации случаев безответственного поведения водителей, которые оставляют машины на газонах, перегораживают контейнеры и занимают детские площадки в регионе работает приложение „Народный инспектор“. Это удобный и современный способ выявления правонарушений», — рассказал глава ведомства Владислав Мурашов.

Программа «Народный инспектор» работает на базе приложения «Добродел». С его помощью жители могут помогать в борьбе с нарушителями порядка.