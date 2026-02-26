Еще 600 водителей оштрафовали в Подмосковье за парковку у мусорных баков

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

С начала года в Подмосковье привлекли к ответственности 608 водителей, оставивших автомобили рядом с мусорными баками. Нарушения помогли выявить жители через приложение «Народный инспектор».

Чаще всего нарушения выявляли в микрорайоне Первомайском в Королеве, а также в поселках Володарского и Лопатино.

«Напоминаем, парковка вблизи контейнерных площадок запрещена. Такие действия создают препятствия для спецтехники, затрудняя вывоз отходов». — сказали в министерстве по содержанию территорий.

Ранее вице-губернатор Владислав Мурашов отметил, что приложение «Народный инспектор» помогает привлекать к ответственности водителей, чьи машины стоят на газонах, у мусорных баков и на детских площадках.