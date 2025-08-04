Еще 600 работников сферы ЖКХ в Подмосковье повысили квалификацию по охране труда

За семь месяцев 637 руководителей и специалистов в сфере ЖКХ прошли обучение по охране труда в Учебно-курсовом комбинате подмосковного министерства. Охрана труда — это система, направленная на сохранение жизни и здоровья сотрудников во время работы.

«Сегодня кадровая отрасль ЖКХ — это ключевой объект трансформаций. Мы внедряем в нее цифровые технологии и клиентоцентричность. Задача — не просто обучать молодых специалистов, а перестраивать подход к учебным процессам таким образом, чтобы выпускники становились универсальными профессионалами ЖКХ, способными решать самые сложные задачи с учетом современных реалий и стандартов», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Во время обучения участники узнают, как организовать безопасную работу, снизить профессиональные риски и соблюдать требования законодательства. В программе предусмотрены практические занятия, где обучающиеся учатся оказывать первую помощь, пользоваться средствами индивидуальной защиты, правильно оценивать потенциальные опасности на рабочем месте и разрабатывать меры по их устранению, а также грамотно решать конфликтные ситуации.

После завершения курса все слушатели проходят проверку знаний, а сведения о них вносят в федеральный реестр ФГИС СОУТ в соответствии с новыми правилами. Узнать больше о программе обучения и деятельности учебного центра можно на сайте.