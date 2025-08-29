Еще 600 педагогов-студентов оформили дополнительные выплаты в Подмосковье

В этом году в Подмосковье установили новую меру поддержки для молодых учителей. Это ежемесячные выплаты для студентов профильных колледжей и вузов, которые начали работать уже во время учебы. Поддержку уже оформили около 600 специалистов.

Размер ежемесячной выплаты для молодых работников составляет три тысячи рублей, рассказал глава Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«В Московской области особое внимание уделяется привлечению на работу педагогов. Наша задача — создать для них максимально комфортные условия, чтобы они не просто приходили на работу, а оставались у нас надолго, строили свою карьеру и жизнь здесь, в Подмосковье», — отметил он.

В Подмосковье учителя также могут получить социальную ипотеку, компенсацию аренды жилья и материальную помощь.

Брынцалов напомнил, что в этом году в школы придут порядка 1,2 тысячи молодых учителей. После завершения учебы в вузе или колледже они смогут остаться на работе в организации и получить новые меры поддержки.

«В частности, предусмотрены подъемные в размере 150 000 рублей. На сегодняшний день такое пособие получают около 2000 молодых специалистов. Уже на старте учебного года выплату получили 152 человека», — добавил спикер.