Еще 600 наблюдателей подготовили к выборам муниципальных депутатов в Подмосковье

Выборы депутатов муниципальных советов пройдут в Подмосковье с 12 по 14 сентября. От партии «Единая Россия» выдвинут 196 кандидатов. К процедуре уже подготовили около 600 наблюдателей.

В сентябре жители Подмосковья будут выбирать депутатов в советы Балашихи, Подольска, Дмитрова, Лыткарина, Фрязина, Шатуры, Электростали, Молодежного и Луховиц. Как рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, каждый из них прошел специальное обучение, чтобы обеспечить прозрачность процедуры.

«Для нас принципиально важно, чтобы жители Подмосковья были уверены: их голос будет учтен, а выборы пройдут честно и в строгом соответствии с законом», — сказал он.

На каждом участке будет как минимум один наблюдатель, представляющий депутата партии.

Жители смогут поучаствовать в голосовании лично на избирательном участке, а также удаленно. Для этого нужно будет подать заявление до 8 сентября по ссылке.