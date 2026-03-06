Еще 600 км воздушных линий электропередачи отремонтируют в Подмосковье

Ремонт сетей электроснабжения начался в Подмосковье. В этом году работы охватят около 385 километроов воздушных линий и более 211 километров ЛЭП.

В программу ремонта в этом году также вошли 218 километров кабельных линий, 160 силовых трансформаторов и 1,7 тысячи электрических подстанций. Кроме того, от кустарнико ви сорняков расчистят около 7,8 тысячи гектаров трасс воздушных ЛЭП. Все эти мероприятия помогут защитить провода от повреждений во время непогоды и повысить пожаробезопасность.

Энергетики региона уделяют большое внимание своевременному и качественному ремонту. Основную часть программы реализуют в теплый сезон.

«Наша задача — сделать все необходимое до начала следующего осенне-зимнего периода, чтобы жители Подмосковья были с надежным и качественным светом», — сказал глава регионального Минэнергетики Сергей Воропанов.