Еще 600 информационных стендов обновили в подъездах Подмосковья

Более 600 информационных стендов в подъездах Подмосковья обновили в соответствии с нормативными требованиями. На них размещают данные об управляющей компании, аварийных службах и планируемых ремонтах.

Информационные стенды в многоквартирных домах — это канал связи между жителями и управляющей компанией. Их размещают в каждом подъезде либо на территории, чтобы важные сведения были доступны каждому.

Жилищное законодательство предписывает управляющим организациям доводить до жильцов ряд значимых данных: контакты самой УК, телефоны и адреса аварийно‑диспетчерских служб, информацию об изменениях тарифов на коммунальные услуги, а также уведомления о предстоящих работах — в особенности тех, что могут повлиять на привычный распорядок или потребуют присутствия людей дома.

С начала года в Подмосковье по обращениям жителей управляющие компании привели в соответствие нормативам более 600 информационных стендов. Обновления коснулись разных муниципалитетов: так, стенды обновили в Балашихе — на улицах Демин Луг, Мира и Молодежная, а также в Одинцово, включая Вокзальную улицу, поселок Горки‑10 и улицу Маршала Неделина.

При обнаружении отсутствия нужной информации или ее устаревания жители могут обратиться в свою управляющую организацию, позвонить в Единую диспетчерскую службу Московской области либо подать обращение в территориальный отдел Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.