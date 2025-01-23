Еще 60 жителей Подмосковья выиграли денежные призы на оплату ЖКУ онлайн
Еще 60 жителей Подмосковья выиграли призы за оплату ЖКУ онлайн. Такую возможность получили те, кто подписался на доставку электронных счетов и рассылку от МосОблЕИРЦ.
В розыгрыше призов участвуют жители, подписавшиеся на электронные счета. Каждый и победителей получает на лицевой счет 1500 рублей, которые также можно направить на оплату ЖКУ.
Акция завершилась, однако перейти на цифровые квитанции все еще возможно. Для этого нужно зайти в личный кабинет расчетного центра, перейти в раздел «Платежи» и выбрать опцию «Получать платежные документы в электронном виде». Доставлять их будут на электронную почту без бумажной копии.
Особенность таких квитанций в том, что они не могут потеряться, при этом они несут такую же юридическую силу. Это позволяет упростить процедуру и экономить бумагу, отметили в МинЖКХ Подмосковья.