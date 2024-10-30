Еще 60 земельных тендеров провели в Подмосковье за неделю

Комитет по конкурентной политике Московской области провел 60 аукционов по земельно-имущественным торгам с 21 октября по 25 октября. Всего в тендерах приняли участие 168 претендентов.

Как рассказали в ведомстве, на один лот в среднем претендовали три человека.

Узнать об объектах, выставленных на торги в Московской области можно на региональном Едином сайте ЕАСУЗ.

Кроме того, в telegram-канале комитета регулярно публикуется подборка актуальных лотов, а также подробная инструкция, как подать заявку для участия в аукционах.