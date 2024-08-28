Еще 60 врачей и фельдшеров начали работать в селах Подмосковья с января

Фото: Пресс-служба Минздрава МО

Почти 60 врачей и фельдшеров вышли на работу в селах и деревнях в Подмосковье с начала года.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, медики могут устроиться на работу в сельскую местность по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» и получить денежную выплату. Ее размер зависит от удаленности населенного пункта и составляет до 1,5 миллиона рублей для врачей и до 750 тысяч рублей — для среднего медперсонала.

По словам главы министерства Алексея Сапанюка, всего с начала года работу по программам получили 59 специалистов.

«В регионе действует широкий комплекс мер социальной поддержки медицинских специалистов, в том числе соципотека, компенсация аренды жилья, предоставление бесплатных земельных участков, программы „Земский доктор“ и „Земский фельдшер“», — рассказал он.

Принять участие в программе могут терапевты, педиатры, гинекологи, онкологи и другие специалисты. Узнать подробнее о поддержке можно по ссылке.

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