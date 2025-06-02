Еще 60 участков дорог отремонтируют в Солнечногорске по нацпроекту

В этом году в Солнечногорске отремонтируют 60 участков дорог в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Их общая протяженность составит около 54 километров.

Как рассказали в региональном Минтрансе, работы проведут как в населенных пунктах, так и на подъездах к ним.

«Это позволит обеспечить комфортный проезд жителей к своим домам и объектам инфраструктуры, а также повысит безопасность дорожного движения. На ряде дорог в рамках ремонта укрепят обочины и нанесут разметку», — рассказал глава ведомства Марат Сибатулин.

В программу вошел участок Пятницкого шоссе протяженностью 13 километров от станции Жилино до поворота на поселок Андреевка, а также между деревнями Соколово и Курилово. Ежедневно там проезжают более 43 тысяч машин.

Еще 3,5 километра покрытия обновят в селе Алабушево и четыре километра — на участке от пересечения улиц Центральной и Октябрьской до съезда на Обуховское шоссе в районе деревни Скородумки.

Ознакомиться с программой ремонта можно на сайте министерства.