Еще 60 тысяч заявок на заключение педагогической комиссии подали в Подмосковье

Жители Подмосковья могут онлайн подать заявку на оформление записи на консультацию или заключение психолого-медико-педагогической комиссии. В 2025 году госуслугой воспользовались более 60 тысяч раз.

Как сообщили в региональном Мингосуправления, заключение психолого-медико-педагогической комиссии требуется для подтверждения права ребенка на специальные условия обучения и воспитания, а также сдачу государственной итоговой аттестации.

Воспользоваться услугой могут родители и законные представители ребенка, а также работники образовательных организаций. Для этого нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить форму и приложить документы.

Услуга доступна в разделе регионального портала «Образование» — «Официальные документы». Ее предоставляют бесплатно в течение семи рабочих дней.