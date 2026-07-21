Еще 60 тысяч заявок на выплаты на школьную форму подали в Подмосковье

В пресс-службе Мингосуправления Московской области сообщили, что с начала года на региональный портал поступило свыше 60 тысяч заявлений на получение ежегодной выплаты на школьную одежду.

Выплата предназначена для многодетных семей и составляет 3000 рублей на каждого обучающегося ребенка. Подать заявление нужно до 5 декабря текущего года.

Чтобы получить выплату, нужно авторизоваться на региональном портале в разделе «Семья» — «Многодетным и малообеспеченным» с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму заявления, прикрепить необходимые документы и указать реквизиты для перечисления средств. Услуга предоставляется бесплатно в течение семи рабочих дней. Искусственный интеллект распознает документы, прикрепленные к электронному заявлению, и находит неверные файлы.