Еще 60 тысяч заявок на льготное питание школьников подали в Подмосковье

Фото: Столовая в средней школе № 2 Серпухова после капитального ремонта (Школе современного образования на улице Луначарского) / Медиасток.рф

Жители Подмосковья за неделю подали около 60 тысяч электронных заявок на предоставление льготного питания для школьников. Оформить услугу можно через региональный портал, сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

Бесплатное питание предусмотрено для детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также для детей-инвалидов. При этом список льготных категорий может отличаться в разных муниципалитетах. При подаче заявления система показывает меры поддержки, которые действуют в конкретном округе.

Оформить услугу можно в разделе «Гражданам» — «Образование» — «Школа». Родителям не нужно самостоятельно заполнять сведения о ребенке: при наличии необходимых данных умный сервис автоматически загрузит их из личного кабинета на портале Госуслуг.

Кроме того, система проверяет, обучается ли ребенок в образовательной организации региона, и определяет наличие доступных льгот. После отправки заявление направляется непосредственно в школу, а его статус можно отслеживать в личном кабинете.

Решение по заявлению поступает заявителю в электронном виде в течение трех рабочих дней.