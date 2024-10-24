Еще 60 тысяч градостроительных планов оформили онлайн в Подмосковье

Жители Подмосковья могут онлайн подать заявку на оформление градостроительного плана . Этой услугой с начала года уже воспользовались свыше 60 тысяч раз.

Как рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник, услугу по оформлению градостроительных планов обновили на региональном портале.

«В рамках оптимизации стали доступны сервисы предпроверки и предзаполнения, что позволит исключить ошибки при заполнении заявления и сократить количество отказов. Эта онлайн-услуга востребована среди жителей Московской области: с начала года ею воспользовались более 60 тысяч раз. Теперь получить ее стало удобнее и проще», — рассказала она.

Умные сервисы автоматически проверяют кадастровый номер участка, номер топографического плана, заполняют адрес и указывают площадь.

Градостроительный план нужен для строительства и оформления документов по земельному участку.

Услугу предоставляют в течение четырех рабочих дней.