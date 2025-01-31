Еще 60 тыс. посылок бесплатно отправили в зону СВО из Москвы и Подмосковья

Отделения почты в Москве и Подмосковье приняли и отправили почти 60 тысяч посылок для военнослужащих в зоне СВО за год. Жители собрали для бойцов теплые вещи, продукты и многое другое.

В 2024 году жители Подмосковья отправили в зону СВО свыше 19,5 тысячи бесплатных посылок, еще 39,5 тысячи собрали в Москве, рассказали в региональном Мингосуправления.

Чаще всего бойцам собирали теплую одежду, предметы личной гигиены, сладости, консервы и чай. Многие вкладывали в посылки детские рисунки и письма.

Для отправки гуманитарной помощи в зону СВО необходимо указать на посылке полное имя адресата и номер воинской части. В поле места назначения нужно указать «Москва-400» и индекс 103400.

«Бесплатные посылки в зону специальной военной операции можно оформить во всех почтовых отделениях. Количество отправлений, которые может оформить один человек, не ограничено, но вес каждой не должен превышать 10 килограммов. Такие посылки почта обрабатывает в приоритетном порядке и контролирует сроки их доставки», — напомнили в министерстве.

Посылки необходимо передавать оператору в открытом виде.