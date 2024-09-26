Еще 60 школьников вступили в ряды «Юнармии» в Можайске

Юные жители Можайского округа дали клятву юнармейцев. Теперь они вступили в ряды активистов всероссийской общественной организации.

К «Юнармии» присоединились 60 ребят из Можайского округа. Поздравить их пришли родители, представители администрации округа и самого движения.

Всего организация объединяет в округе более 1000 детей. Многие из них уже добились значимых достижений. К примеру, Анастасию Воронцову наградили бронзовым знаком «Юнармейской доблести» третьей степени за активные успехи в продвижении военно-патриотического воспитания.

Кроме того, юнармейцы регулярно проводят встречи с ветеранами, участвуют в военно-спортивных играх, проводят благотворительные и экологические акции.