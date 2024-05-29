Еще 60 подъездов отремонтируют в Солнечногорске в 2024 году

Работы по обновлению подъездов жилых домов начались в Солнечногорске. Всего до конца года в порядок приведут 60 парадных.

«Управляющая компания „Пешки“ согласовывала с жильцами, как будет выглядеть подъезд после ремонта, — цветовую гамму, элементы поручней и другое. Жители остались довольны результатом. Я также осмотрел тематические подъезды, которые делали несколько лет назад, и отметил, что они в хорошем состоянии. Управляющая организация держит марку в плане качества работ», — отметил Чистяков.

Рабочие уже обновили подъезд в доме № 12 в деревне Ложки. Качество выполненных работ проверил заместитель главы городского округа Солнечногорск Дмитрий Чистяков.

В рамках программы «Мой подъезд» управляющие компании обновляют входную группу, меняют почтовые ящики, напольную плитку и двери в тамбуре, ремонтируют лестничные пролеты, красят стены и потолки, производят монтаж современного энергосберегающего освещения. Собственники жилья сами могут решить, нужно ли проводить ремонт в подъезде, а также перечень и объем работ.

Программа «Мой подъезд» запущена в Подмосковье в 2017 году по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

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