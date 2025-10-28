Еще 60 подъездов домов отремонтируют в Серпухове в 2026 году

Очередное совещание в формате ВКС под руководством губернатора Подмосковья Андрея Воробьева состоялось в Серпухове 27 октября. Главными темами обсуждения стали благоустройство общественных пространств, ремонт подъездов и проведение общих собраний собственников жилых помещений в электронном виде.

В текущем году в городском округе силами семи управляющих компаний привели в порядок 36 подъездов домов в Серпухове и три в Протвине. В 2026 году планируют обновить еще 60 подъездов.

Завершены работы по благоустройству в парке «Питомник». На стадии приемки находится МАФ «Змей Горыныч».

В пешеходной зоне на Новой улице уложили 4013 квадратных метров асфальта, установили 77 опор освещения, 14 камер видеонаблюдения, малые архитектурные формы, выполнено озеленение.

Разрабатывается концепция благоустройства сквера «Мирабель» в Протвине и пешеходной зоны в Большевике, ведутся инженерные изыскания и подготовка проекта.

На территории муниципалитета осуществляют деятельность 29 управляющих компаний, которые обслуживают 1551 многоквартирный дом. Проведено 1339 общих собраний собственников жилых помещений в ГИС ЖКХ. Это показывает, что электронный формат становится востребованным инструментом для решения общих вопросов, так как он делает процесс более удобным, доступным и прозрачным для жителей.