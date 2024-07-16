Еще 60 многоквартирных домов подготовили к отопительному сезону в Лобне

На прошедшем оперативном совещании с заместителями глава Лобни Анна Кротова обсудила ключевые аспекты работы администрации за прошедшую неделю. Одним из основных вопросов стала проверка готовности многоквартирных домов к зиме.

По словам главы, Государственная управляющая служба территорий провела инспекцию 68 домов из 88, и все они успешно прошли проверку, что свидетельствует о хорошей подготовке и организации работы.

Кроме того, ГУСТ без замечаний принял 13 придомовых территорий, и на текущий момент уже сданы 32 двора. Продолжается работа по социальной газификации: на первом этапе подготовлены необходимые документы для 258 домовладений, включая протоколы и кадастровые номера.

Важное место в повестке занял вопрос безопасности на водных объектах. В рамках акций «Безопасное детство» и «Месяц детской безопасности на воде» сотрудники администрации проводят рейды вокруг городских водоемов, чтобы предотвратить несчастные случаи.

Также обсудили вопросы комплектации штатов новой школы и Лобненской больницы, продолжение работ по ремонту дорог и открытие части Центрального парка, что значительно улучшит инфраструктуру города.

Анна Кротова выразила уверенность, что все запланированные мероприятия будут выполнены своевременно и с должным качеством, что позволит жителям города чувствовать себя комфортно и безопасно.

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