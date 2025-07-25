Еще 60 километров новых тротуаров постоят в Подмосковье по нацпроекту

В этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Подмосковье уже построили 16 тротуаров общей протяженностью около семи километров. работы првоели в 11 округах.

Как рассказали в областном Минтрансе, спецималимсты продолжают строительство еще более 40 километров новых тротуаров. Они обеспечат безопасный проход к жилым домам и социальным объектам.

«Наибольший объем работ дорожники ведут в Серпухове, где на 18 участках обустраивают больше 17 километров новых тротуаров», — сказал глава ведомства Марат Сибатулин.

В Серпухове обустроят более 1,8 километра тротуаров в деревне Паниково, почти столько же — в деревне Пущино. В Раменском работы проведут на восьми объектах общей протяженностью 11 километров.

Тротуары также обустроят в поселках Индустрия, Богородское, деревнях Ермолино, Гришенки, Лечищево и других.

Работы уже завершили на улице Крылова в микрорайоне Купавна города Балашиха, в деревне Крупино, в селе Павловская Слобода.

К концу ремонтного сезона в рамках нацпроекта построят более 60 километров новых тротуаров.