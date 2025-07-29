Еще 60 имущественных аукционов провели в Подмосковье за неделю

С 21 по 25 июля 2025 года в Московской области провели 60 аукционов по продаже земельных участков и имущества. В торгах приняли участие 127 претендентов.

По данным Комитета по конкурентной политике региона, в среднем на каждый лот претендовали около двух кандидатов. Некоторые аукционы, однако, вызвали повышенный интерес.

Так, за участок под личное подсобное хозяйство в деревне Свистуха в Дмитровском округе соревновались сразу 11 претендентов.

Правила торгов просты: побеждает участник, предложивший максимальную цену. Если заявку подает только один человек, он получает лот по стартовой стоимости.

Актуальная информация для тех, кто ищет землю для загородного дома или коммерческую недвижимость, доступна на Едином портале торгов ЕАСУЗ.

Дополнительные сведения, включая подборки интересных лотов и инструкции по участию в аукционах, регулярно публикуют в Telegram-канале Комитета по конкурентной политике Московской области.