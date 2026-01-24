Еще 6 жилищных сертификатов вручили молодым семьям в Павлово-Посадском округе

«Сегодня — особенный день для наших молодых павловопосадцев. Получение сертификата — это не просто финансовая поддержка, это уверенность в завтрашнем дне, возможность построить свой дом, вырастить детей в комфортных условиях. От всего сердца поздравляю каждую семью! Пусть новый дом станет местом, где растут мечты, звучит детский смех и крепнет самое главное — семья!» — сказал Денис Семенов на церемонии.

Мероприятие прошло в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и региональной подпрограммы. Полученный сертификат предоставляет семьям целевую субсидию, которую можно в течение шести месяцев направить на покупку квартиры на первичном или вторичном рынке, строительство индивидуального жилого дома или участие в долевом строительстве. На всех этапах, от выбора жилья до оформления сделки, администрация округа обеспечивает комплексную консультационную и юридическую поддержку.

Павлово-Посадский округ участвует в программе с 2008 года. За 15 лет действия программы жилищные условия смогли улучшить 132 молодые семьи, что составляет более 360 жителей, включая детей разного возраста. Как отметила одна из участниц программы, молодая мама Анастасия, эта поддержка кардинально меняет жизнь: «Для нас это огромная помощь. Мы уже присмотрели квартиру. Теперь наши дети будут расти в своей комнате».

Подать заявку на участие в программе «Молодая семья» могут граждане Российской Федерации не старше 35 лет, состоящие в браке, имеющие одного или более детей либо являющиеся единственным родителем, и официально признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий. Подробную информацию можно получить в отделе жилищной политики администрации Павлово-Посадского городского округа.