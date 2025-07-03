Еще 6 выездных встреч по вопросам регистрации недвижимости проведут в Подмосковье

Сотрудники Бюро технической инвентаризации Московской области отправляются в садоводческие и гаражные кооперативы. Специалисты помогут жителям оформить права собственности в упрощенном порядке в рамках гаражной и дачной амнистий.

Выездные приемы пройдут в ближайшие дни в разных округах региона.

Собственники смогут получить квалифицированные консультации по всем вопросам, связанным с оформлением садовых домов и гаражей по специальным программам.

Первая встреча состоится 4 июля в 11:00 в садовом некоммерческом товариществе «Темп-1» в Павлово-Посадском округе. На следующий день специалисты одновременно примут жителей четырех СНТ: «Васюки» в Можайском округе, «Зеленая Поляна» в Одинцовском округе, «Мичуринец-4» в Долгопрудном и «Парус» в Истре.

Завершающая серия консультаций пройдет 9 июля в 12:00 в садовом некоммерческом товариществе «Козино» в Щелкове.