Еще 6 ветеранов в Коломне получили звание «Почетный гражданин»

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне шесть ветеранов в Коломне удостоены звания «Почетный гражданин». Среди них — Нина Петровна Копейкина, участница Сталинградской битвы, служившая в 21-й армии.

После войны она переехала в Коломну, где стала бабушкой и прабабушкой. Зоя Александровна Купранова во время войны работала дешифровщиком на Дальнем Востоке и в Подмосковье, дослужилась до начальника секретной части, а позже поселилась в Коломне.

Владимир Петрович Филиппов был разведчиком, перехватывал радиосообщения противника и прошел боевой путь через Румынию, Болгарию, Венгрию, Чехословакию и Югославию, где встретил День Победы. Евгений Павлович Сляднев пережил оккупацию и побег из Германии, участвовал в освобождении Украины и Венгрии, за что получил медаль «За отвагу». Зинаида Петровна Козина выжила в блокадном Ленинграде и работала прачкой в воинской части, а после войны стала агрономом и заведующей теплицей.

«Для меня было огромной честью лично поздравить и вручить заслуженную награду Алексею Михайловичу Орлову — моряку-краснофлотцу, связисту Северного флота», — отметил депутат Госдумы Никита Чаплин.

Орлов ушел на фронт в 1943 году после 9-го класса, служил на Северном флоте связистом в частях ПВО. Его главная награда — медаль «За оборону Советского Заполярья».