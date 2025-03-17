Еще 6 ветеранам в Орехово-Зуеве присвоили звание «Почетный гражданин»

Шесть ветеранов в Орехово-Зуеве получили звание «Почетный гражданин». Такое решение приняли муниципальные депутаты на внеочередном заседании.

Звание присвоили Александре Алешиной, Анатолию Виноградову, Римме Дорофеевой, Валентину Марьину, Владимиру Хольченкову и Александру Шелякину.

«За каждым именем — великая история! Они выстояли, победили и подарили нам мирную жизнь. В силу скромности они не считают себя героями, но мы знаем правду», — отметил глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.

В преддверии Дня Победы ветеранам вручат нагрудные знаки и удостоверения. Это решение стало еще одним шагом к увековечиванию подвигов в Великую Отечественную войну.