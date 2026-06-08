Еще 6 тысяч жителей Подмосковья проверили вид использования участков онлайн
Жители Подмосковья имеют возможность установить соответствие вида разрешенного использования участков онлайн. С начала года этой услугой воспользовались свыше шести тысяч раз.
Сервис «Установление соответствия вида разрешенного использования земельных участков» размещен на сайте государственных услуг в разделе «Гражданам» — «Земля» — «Оформление и регистрация». Подать заявку могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели.
Для этого следует авторизоваться через ЕСИА, выбрать категорию заявителя, а затем заполнить форму.
В услугу внедрили умный сервис, который анализирует сведения по кадастровому номеру участка и информирует о том, какой вид разрешенного использования присвоят территории.
Услуга бесплатная. Ее предоставляют в течение 10 рабочих дней.