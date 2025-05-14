Еще 6 тысяч заявок на выплаты взамен земельного участка подали в Подмосковье

С января на портале госуслуг Московской области зарегистрировали свыше шести тысяч заявок на получение денежной выплаты взамен земельного участка для многодетных семей. Услуга доступна в разделе «Социальная поддержка» регионального портала.
Как напомнили в Мингосуправления Подмосковья, для оформления выплаты необходимо авторизоваться через ЕСИА и заполнить электронную форму. После подачи заявления в личный кабинет поступит уведомление о необходимости подтверждения обработки персональных данных. Рассмотрение заявки занимает до 15 рабочих дней.
Услуга реализована в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
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