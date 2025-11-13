Еще 6 тысяч заявок на выписки из реестра собственности подали в Подмосковье

Жители Подмосковья могут онлайн подать заявление на получение выписки из реестра собственности. С начала года через региональный портал оформили более шести тысяч таких заявок.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, госуслуга доступна в разделе регионального портала «Комплексные услуги». С ее помощью можно получить информацию сразу по нескольким объектам, которые находятся в областной или муниципальной собственности.

Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить онлайн-форму.

«Документ подтверждает факт учета объекта в реестре имущества, носит информационный характер и предназначена для предъявления по месту требования», — пояснили в министерстве.

Услугу предоставляют бесплатно в течение одного рабочего дня.