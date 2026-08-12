Еще 6 тысяч заявок на получение спортивных разрядов подали онлайн в Подмосковье

С начала года на портале госуслуг Московской области зарегистрировали свыше шести тысяч заявлений на присвоение спортивных разрядов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Мингосуправления.

Онлайн-сервис позволяет оформить разряд «Кандидат в мастера спорта» или «Первый спортивный разряд». Для этого спортсмен должен выполнить нормативы и требования, установленные Минспортом России для соответствующей дисциплины.

Заявления подают областные спортивные федерации, представляющие интересы претендентов. Для оформления услуги необходимо войти на портал через ЕСИА, заполнить электронную форму и загрузить копии документов.

Бесплатная услуга «Присвоение спортивных разрядов» размещена в разделе «Прочее» — «Спорт и досуг».