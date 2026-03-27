Еще 6 тысяч заявлений на компенсацию за детский сад подали в Подмосковье

Жители Подмосковья могут получить компенсацию за оплату детского сада. С начала года ее оформили более шести тысяч раз.

Компенсацию родительской платы можно получить в зависимости от критериев нуждаемости: 70% на каждого ребенка из многодетной семьи, 20% на первого ребенка и 50% на второго ребенка из семей, которым назначено ежемесячное пособие.

Услуга доступна на портале в разделе «Поддержка» — «Льготы и выплаты». Подать заявление может один из родителей или законных представителей, чьи дети посещают детский сад в Подмосковье и за кого были оплачены услуги по присмотру и уходу.

Заявление на компенсацию необходимо подать всего один раз при записи ребенка в детский сад, после чего выплата будет продлеваться автоматически.